ЛЧ. Интер - Лейпциг 1:0. Змеи по-прежнему без пропущенных мячей, быки - без набранных очков

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Пятый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Ред Булл" Лейпциг 1:0

Гол: Лукеба 27 (автогол)

"Интер": Зоммер, Павар (Биссек 44), Де Фрай, Бастони (Аугусто 65), Думфриз, Чалханоглу (Мхитарян 76), Барелла, Зелински, Димарко, Тареми (М. Тюрам 65), Лаутаро Мартинес (Арнаутович 76)

"Лейпциг": Гулачи, Геертрюйда (Гебель 85), Орбан, Лукеба, Хенрихс, Хайдара (Зайвальд 61), Кампль, Баумгартнер (Одраого 61, Вермеерен 70), Нуса, Опенда, Андре Силва (Шешко 61)

Предупреждения: Павар 11, Бастони 33 - Баумгартнер 33, Лукеба 85

Главный арбитр: Жоау Педру Пинейру (Португалия)

В своих лигах "Интер" и "Лейпциг" идут третьими, но с кардинально разным отрывом от первого места - одно очко и восемь соответственно. Ну а в Лиге Чемпионов они и вовсе на противоположных полюсах. Не первый и 36-ой, но близко к этому. На противоположных и в настроении. "Змеи" в отличном, чувствуют себя очень сильными, а "красные быки" - в плохом, и тренер и функционеры клуба требуют немедленно вернуть интенсивность, смелость, атаку "в стиле "Ред Булл".

В первые 27 минут сегодня никакого возвращения не было. Наоборот - "Лейпциг" утонул в страхе, заторможенности и близости к своим воротам еще больше. "Интер" просто выносил его сумасшедшим давлением. При этом даже не играя особо остро в атаке, не создавая особо много, пробивая слабо и в центр ворот. Шесть угловых в эти минуты он заработал, как и пять ударов по воротам против нуля. Гулачи пришлось отчаянно прерывать "кроссы" с флангов.

Штрафной Димарко с фланга был уже более коварным, низом, далековато от вратаря, зато близко к Лукебе, от которого мяч и закатился в ворота его команды.

Вскоре Павар и Бастони чуть не затолкали мяч в ворота Гулачи. Тот чудом спасся, точнее, спас его защитник. Затем "Интер" снял прессинг, завязалась борьба в центре поля даже с несколькими угловыми "Лейпцига". Но без моментов. А второй тайм итальянцы вновь начали мощно. Тогда уже Думфриз и Тареми замыкали хорошие комбинации неточно, удар Чалханоглу с трудом брал вратарь, Зелински попадал в своего. Хотя на этот раз немцам удалось не забить самим себе.

С середины же второго тайма гостям удалось устроить мощный отрезок. Кампль издали пробил близко, Нуса прорвался в штрафную слева, крутил в дальний угол, и Зоммеру пришлось тащить. Хозяева уже нервничали, иногда выбивали мячи в панике, отбивались. Лишь на последних минутах им удалось успокоить игру. Даже забить. Хотя с фолом в атаке.

Десятая победа "Интера" в 12-ти последних матчах во всех турнирах на всех полях при двух ничьих. Десятая в 12-ти последних домашних в Лиге Чемпионов при двух ничьих и лишь двух из этих 12-ти матчей с пропущенными мячами. Один пропущенный в шести последних матчах во всех турнирах. И 24-ый домашний матч во всех турнирах подряд с забитыми мячами. Великолепные серии очень сильной команды, знающей свою работу, знающей, как добывать результат.

Далеко не все его победы уверенны и ярки. Три из четырех в Лиге Чемпионов в этом сезоне - со счетом 1:0. Но и они стоят три очка. А всего очков в турнире в пяти турах 13. На данный момент, до матчей среды, это первое место в турнирной таблице. Первый он и по пропущенным. Единственный, кто не пропускал вообще.

А "Лейпциг" пропустил уже десятый гол в турнире, и не первый - по своей вине. Во многом поэтому и остается без набранных очков и после пяти туров Раунда Лиги Лиги Чемпионов. Хотя по игре заслужил набрать гораздо больше, чем ноль. В целом во всех турнирах он потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах при одной ничьей. Он несомненно в кризисе. Который частично оправдывается многочисленными травмами, но от этого не легче.