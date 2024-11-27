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Селтик - Брюгге: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Селтик - Брюгге: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Селтик - Брюгге: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

"Селтик" продолжает доминировать в Шотландском Премьершипе, но в Лиге чемпионов для команды сейчас наступает важный этап. После двух убедительных побед на домашнем стадионе "кельты" набирают форму и готовятся к новому вызову, а именно к игре против "Брюгге".

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Поединок пятого тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Селтик" - "Брюгге" состоится в среду, 27 ноября 2024 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Мегого Футбол-8.

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