Селтик - Брюгге: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

"Селтик" продолжает доминировать в Шотландском Премьершипе, но в Лиге чемпионов для команды сейчас наступает важный этап. После двух убедительных побед на домашнем стадионе "кельты" набирают форму и готовятся к новому вызову, а именно к игре против "Брюгге".

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок пятого тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Селтик" - "Брюгге" состоится в среду, 27 ноября 2024 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Мегого Футбол-8.

Трансляция матча В эфире Прямая трансляция. Селтик - Брюгге Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за игрой "Селтик" - "Брюгге" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>