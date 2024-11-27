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Третье поражение парижан на этапе лиги. Бавария – ПСЖ 1:0. Обзор матча и видео гола
У французского гранда будут проблемы с выходом в следующий раунд
Фото - Stefan Matzke / Getty Images
Мюнхенская команда создала достаточно возможностей (18 ударов, 7 в створ), но лишь один момент удалось реализовать. Более получаса гости действовали в меньшинстве уже после пропущенного мяча. Поэтому во втором тайме "принцы" даже ни разу не попали в створ, поскольку атаковать стало труднее.
Подопечные Компани поднимаются на 11-ю позицию (9 очков). 10 декабря ФК "Голливуд" будет играть с "Шахтером" в Гельзенкирхене. "Красно-синие" занимают 26-е место (4 балла). В следующей встрече представитель Лиги 1 поедет к "Зальцбургу".
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Смотрите обзор матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов
Мюнхен. Альянц Арена
Гол: Ким, 38
Удаление: Дембеле, 57 (ПСЖ)
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