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Третье поражение парижан на этапе лиги. Бавария – ПСЖ 1:0. Обзор матча и видео гола

Лига Чемпионов
Обновлено

У французского гранда будут проблемы с выходом в следующий раунд

Третье поражение парижан на этапе лиги. Бавария – ПСЖ 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото - Stefan Matzke / Getty Images

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Мюнхенская команда создала достаточно возможностей (18 ударов, 7 в створ), но лишь один момент удалось реализовать. Более получаса гости действовали в меньшинстве уже после пропущенного мяча. Поэтому во втором тайме "принцы" даже ни разу не попали в створ, поскольку атаковать стало труднее.

Подопечные Компани поднимаются на 11-ю позицию (9 очков). 10 декабря ФК "Голливуд" будет играть с "Шахтером" в Гельзенкирхене. "Красно-синие" занимают 26-е место (4 балла). В следующей встрече представитель Лиги 1 поедет к "Зальцбургу".

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Смотрите обзор матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Мюнхен. Альянц Арена

Бавария – ПСЖ 1:0

Гол: Ким, 38

Удаление: Дембеле, 57 (ПСЖ)

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Бавария (Мюнхен) “ПСЖ”
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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