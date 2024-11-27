Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гол+пас Эбрахама приносят третью подряд победу в турнире. Слован – Милан 2:3. Обзор матча и видео голов
Россонери пришли в себя после провального старта
Фото - Christian Hofer / Getty Images
В середине первого тайма соперники обменялись голами и лишь на 68-й минуте "дьяволы" вышли вперед. Ломбардийцы гораздо активнее атаковали (удары 15-6, в створ 5-3). Украинский полузащитник хозяев Даниил Игнатенко появился на поле на экваторе второй половины встречи.
"Короли Братиславы" занимают 35-е место (0 очков). 11 декабря "ястребы" полетят в столицу Испании к "Атлетико". Итальянский гранд поднимается на 14-ю строчку (9 баллов). В следующем поединке подопечные Фонсеки будут принимать "Црвену Звезду".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов
Братислава. Тегельне поле
Голы: Барсегян, 24, Марчелли, 88 – Пулишич, 21, Леау, 68, Эбрахам, 71
Удаление: Толич, 90 (Слован)
Популярное сейчас
- ЛЧ. Манчестер Сити – Фейенорд 3:3. Катастрофа продолжается
- "Ситуация очень стрессовая", - Пушич заявил, что зимой намерен провести переговоры с Шахтером
- Скандальный хавбек Шахтера скоро вернется в донецкий клуб
- Байер - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 26.11.2024
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса