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Вчерашний игровой день стал вторым по количеству голов в истории ЛЧ
Клубы результативно начали 5-й тур
Фото - instagram.com/atleticodemadrid
В девяти матчах вторника участники Лиги чемпионов забили 40 мячей (4,44 в среднем за игру). Это второй показатель в истории турнира. Сразу в шести поединках зрители увидели не менее пяти голов.
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Рекордным по количеству точных ударов за один игровой день остается 1 октября 1997 – 44 мяча в 12 играх (3,67 в среднем).
27 лет назад болельщики увидели такие результативные матчи, как "Боруссия" (Дортмунд) 4:1 "Спарта" (Прага), "Манчестер Юнайтед" 3:2 "Ювентус", "Русенборг" 5:1 "Олимпиакос". В тот день киевское "Динамо" принимало "Ньюкасл" и потеряло преимущество в два гола (2:2).
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