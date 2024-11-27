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Вчерашний игровой день стал вторым по количеству голов в истории ЛЧ

Лига Чемпионов
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Клубы результативно начали 5-й тур

Вчерашний игровой день стал вторым по количеству голов в истории ЛЧ

Фото - instagram.com/atleticodemadrid

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В девяти матчах вторника участники Лиги чемпионов забили 40 мячей (4,44 в среднем за игру). Это второй показатель в истории турнира. Сразу в шести поединках зрители увидели не менее пяти голов.

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Рекордным по количеству точных ударов за один игровой день остается 1 октября 1997 – 44 мяча в 12 играх (3,67 в среднем).

27 лет назад болельщики увидели такие результативные матчи, как "Боруссия" (Дортмунд) 4:1 "Спарта" (Прага), "Манчестер Юнайтед" 3:2 "Ювентус", "Русенборг" 5:1 "Олимпиакос". В тот день киевское "Динамо" принимало "Ньюкасл" и потеряло преимущество в два гола (2:2).

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Источник:
OptaJoe, Ua-football
Опубликовал: Александр Симченко
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