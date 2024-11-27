Австрийским быкам не место в главном турнире. Байер – Зальцбург 5:0. Обзор матча и видео голов

Уже к 30-й минуте "фармацевты" установили счет 3:0. Еще большей драмы для гостей добавила травма одного из лидеров атаки Карима Конате, покинувшего поле в начале поединка. Флориан Вирц оформил 3 результативных действия этого вечера. Леверкузен нанес 29 ударов и, несмотря на разгром, кипер "Ред Булл" Александер Шлагер спасал свою команду в восьми эпизодах.

Подопечные Алонсо поднимаются на 5 место (10 очков). 10 декабря "львы" будут принимать "Интер". Представитель Бундеслиги Австрии занимает 30-ю позицию (3 балла). Впереди домашняя встреча против ПСЖ.

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Смотрите обзор матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Леверкузен. БайАрена

Байер – Зальцбург 5:0

Голы: Вирц, 8 (п), 30, Гримальдо, 11, Шик, 61, Гарсия, 72