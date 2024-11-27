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Автогол продолжает сухую серию змей, а у Ред Булла все плохо. Интер – РБ Лейпциг 1:0. Обзор матча и видео гола

Лига Чемпионов
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Еще одни быки рискуют не выйти в следующий раунд

Автогол продолжает сухую серию змей, а у Ред Булла все плохо. Интер – РБ Лейпциг 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото - Afp / Ansa

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В первом тайме миланская команда действовала более активно и пыталась создать угрозу у чужих ворот (удары 7-2, в створ 3-0). Старания трансформировались в забитый мяч. После перерыва игра была совершенно ровной, но зрители больше не увидели взятие ворот.

Ломбардийцы возглавляют таблицу (13 очков). 10 декабря подопечные Индзаги приедут в гости к "Байеру". "Красные быки" проиграли пятый поединок в текущем раунде. В следующий раз коллектив будет принимать "Астон Виллу".

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Смотрите обзор матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Милан. Стадио Джузеппе Меацца

Интер – РБ Лейпциг 1:0

Гол: Люкеба, 27 (аг)

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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