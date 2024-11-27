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Лондон сделал, что не удалось Манчестеру. Спортинг – Арсенал 1:5. Обзор матча и видео голов
Первый поединок в ЛЧ после ухода Аморима – и такой провал
Фото - arsenal.com
"Львы" дважды пропустили к середине первого тайма и после подобного старта было трудно оправиться. До перерыва "зелено-белые" лишь дважды пробивали по воротам "канониров". Во второй половине встречи на поле вышла совсем другая команда, нанесшая 17 ударов за 45 минут. Но "гуннеры" выдержали давление, а кипер Давид Рая спасал гостей в шести эпизодах.
Лиссабонский клуб опускается на восьмую строчку (10 очков). 10 декабря коллектив поедет в Брюгге. Подопечные Артеты поднимаются на седьмое место (10 баллов). В следующий раз лондонская команда будет принимать "Монако".
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Смотрите обзор матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов
Лиссабон. Эштадиу Жозе Алвеладе
Голы: Инасиу, 47 – Мартинелли, 7, Хаверц, 22, Габриэл, 45+1, Сака, 65 (п), Троссард, 82
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