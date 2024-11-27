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Гвардиола: Не знаю, связано ли это с психологией. Возникли проблемы, как только что-то произошло
Пеп Гвардиола прокомментировал ничью с Фейеноордом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер “горожан” – о потере очков.
“При счете 3:0 мы играли хорошо, но затем пропустили много голов, потому что были нестабильны. Мы позволили им забить первый гол, затем второй, поэтому было трудно. В последнее время мы много проигрывали, мы уязвимы, и нам нужна была победа. Игра вселяла уверенность. Мы играли на хорошем уровне, но возникли проблемы, как только что-то произошло”.
“Не знаю, связано ли это с психологией. Нельзя было позволять забивать первый гол, как и второй. После этого мы забыли все, что происходило, мы отчаянно хотели победить. Мы играем хорошо, но не побеждаем. На таком уровне нельзя позволять себе подобное.
Сейчас я не готов думать [об оставшихся трех матчах]. Нужно восстановиться и подготовиться к следующей игре. Если мы не сможем побеждать в таких матчах, то нам будет трудно”, – сказал главный тренер.
“МанСити” не побеждает 6 матчей подряд.
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