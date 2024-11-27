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Гвардиола: Не знаю, связано ли это с психологией. Возникли проблемы, как только что-то произошло

Лига Чемпионов
Обновлено

Пеп Гвардиола прокомментировал ничью с Фейеноордом

Гвардиола: Не знаю, связано ли это с психологией. Возникли проблемы, как только что-то произошло

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер “горожан” – о потере очков.

“При счете 3:0 мы играли хорошо, но затем пропустили много голов, потому что были нестабильны. Мы позволили им забить первый гол, затем второй, поэтому было трудно. В последнее время мы много проигрывали, мы уязвимы, и нам нужна была победа. Игра вселяла уверенность. Мы играли на хорошем уровне, но возникли проблемы, как только что-то произошло”.

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“Не знаю, связано ли это с психологией. Нельзя было позволять забивать первый гол, как и второй. После этого мы забыли все, что происходило, мы отчаянно хотели победить. Мы играем хорошо, но не побеждаем. На таком уровне нельзя позволять себе подобное.

Сейчас я не готов думать [об оставшихся трех матчах]. Нужно восстановиться и подготовиться к следующей игре. Если мы не сможем побеждать в таких матчах, то нам будет трудно”, – сказал главный тренер.

“МанСити” не побеждает 6 матчей подряд.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
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Опубликовал: Александр Симченко
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