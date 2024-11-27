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Де Кетеларе шокирует пчел и отправляет их на последнее место. Янг Бойз – Аталанта 1:6. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
Обновлено

Очередное поражение желто-черных

Де Кетеларе шокирует пчел и отправляет их на последнее место. Янг Бойз – Аталанта 1:6. Обзор матча и видео голов

Фото - ESPN

Новина українською

"Оробичи" отгрузили хозяевам 4 гола еще в первом тайме. Шарль де Кетеларе провел фантастический поединок – забил 2 мяча и отдал 3 ассиста. "Королева провинциалов" нанесла 18 ударов, а швейцарский коллектив только однажды попал в створ.

"Пчелы" замыкают таблицу (0 очков). 11 декабря они сыграют на выезде против Штутгарта. Бергамаски поднимаются на 4-ю позицию (11 баллов). В следующий раз подопечные Гасперини будут принимать "Реал" Мадрид.

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Смотрите обзор матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Берн. Штадион Ванкдорф

Янг Бойз – Аталанта 1:6

Голы: Ганвула, 11 – Ретеги, 9, 39, Де Кетеларе, 28, 56, Колашинац, 32, Самарджич, 90

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Аталанта (Бергамо) Янг Бойз (Берн)
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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