Виртц догнал Месси по количеству голов в еврокубках в возрасте до 22 лет. Больше забили только 3 футболиста

Флориан Виртц оформил дубль в ворота "Зальцбурга" в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (5:0).

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Теперь в его активе 17 точных ударов в еврокубковых турнирах. Столько мячей в свое время забил Лионель Месси. Только 3 футболиста до 22 лет чаще отмечались в клубных соревнованиях УЕФА. Это Роналдо (20), Килиан Мбаппе (21) и Эрлинг Холанд (23).

21-летний немец дебютировал в еврокубках в сезоне 2019/20. В его активе 38 поединков и 30 результативных действий. Это его первый сезон в ЛЧ (5 голов, 1 ассист в пяти матчах).