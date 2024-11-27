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Виртц догнал Месси по количеству голов в еврокубках в возрасте до 22 лет. Больше забили только 3 футболиста
Многообещающая статистика от таланта Байера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Флориан Виртц оформил дубль в ворота "Зальцбурга" в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (5:0).
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Теперь в его активе 17 точных ударов в еврокубковых турнирах. Столько мячей в свое время забил Лионель Месси. Только 3 футболиста до 22 лет чаще отмечались в клубных соревнованиях УЕФА. Это Роналдо (20), Килиан Мбаппе (21) и Эрлинг Холанд (23).
21-летний немец дебютировал в еврокубках в сезоне 2019/20. В его активе 38 поединков и 30 результативных действий. Это его первый сезон в ЛЧ (5 голов, 1 ассист в пяти матчах).
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