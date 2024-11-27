ПСВ - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Сегодня, 27 ноября состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25, в котором ПСВ примет "Шахтер". Игра пройдет в Эйндховене на стадионе "Филипс".

"Горняки" в минувшем туре обыграли "Янг Бойз" (2:1), а нидерландцы разгромили "Жирону" (4:0). "Шахтер" с 4 пунктами занимает 28-е место в турнирной таблице. ПСВ идет на 24-й строчке, набрав 5 очков.

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Старт матча - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига чемпионов-2024/25. 5-й тур

27.11.2024

Эйндховен, "Филипс"

ПСВ 22:00 "Шахтер"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1