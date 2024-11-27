Нападающий Арсенала в поединке против Спортинга отметился юбилейным голом в клубной карьере

Вчера "Арсенал" на выезде разгромил "Спортинг" со счетом 5:1. Одним из авторов забитого мяча был Кай Хавертц, который отличился в первом тайме, тем самым достигнув юбилейного показателя.

По информации Opta, немец забил 100 голов в клубной карьере во всех турнирах. Нападающий отмечался в трех разных клубах: 46 мячей за леверкузенский "Байер", 32 - за "Челси" и 22 - за "Арсенал".

Отметим, что для достижения такого показателя Каю Хавертцу понадобилось сыграть 358 матчей.