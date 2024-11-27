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Компани отметил несколько аспектов, которые помогли его команде обыграть ПСЖ
Бельгиец остался доволен результатом
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Бавария" на своем поле переиграла "ПСЖ" благодаря единственному голу, который записал на свой счет Ким Миндже (1:0). На послематчевой пресс-конференции тренер мюнхенцев Венсан Компани похвалил игру своих подопечных и отметил, что игроки имели возможность увеличить преимущество в этом поединке.
"Я, безусловно, доволен. Мы хотели отправить болельщиков домой счастливыми, что мы и сделали. Наш прессинг в первом тайме был очень хорошим, дисциплина была на высоте. Мы могли забить еще один или два гола, что сделало бы игру немного спокойнее. Было понятно, что они хотели сделать, и мы хорошо с этим справились. Я был очень доволен интенсивностью команды. У "Баварии" ожидания всегда просты: выигрывать каждую игру. В целом это было хорошее выступление. Теперь мы с нетерпением ждем выходных", - заявил Венсан Компани.
Добавим, что следующий матч "Бавария" сыграет в Бундеслиге 30 ноября на выезде против "Боруссии Дортмунд".
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