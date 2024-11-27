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Ман Сити впервые за 61 год пропустил 2+ гола в шести матчах подряд

Лига Чемпионов

Горожане переживают кризис

Ман Сити впервые за 61 год пропустил 2+ гола в шести матчах подряд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Манчестер Сити" упустил победу над "Фейеноордом", пропустив трижды на последних 15-ти минутах встречи (3:3). Команда Гвардиолы находится сейчас в серьезном кризисе, поскольку их неприятная безвыигрышная серия длится уже шесть матчей.

Кроме того, по информации Opta, "Манчестер Сити" пропустил 2+ гола в шести матчах подряд во всех соревнованиях впервые с мая 1963 года. Тогда "горожане" вообще вылетели из высшего дивизиона.

Добавим, что следующий матч команда Пепа Гвардиолы сыграет в АПЛ 1 декабря на выезде против "Ливерпуля".

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Источник:
Opta
Опубликовал: Александр Гресь
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