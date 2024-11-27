Ман Сити впервые за 61 год пропустил 2+ гола в шести матчах подряд

Вчера "Манчестер Сити" упустил победу над "Фейеноордом", пропустив трижды на последних 15-ти минутах встречи (3:3). Команда Гвардиолы находится сейчас в серьезном кризисе, поскольку их неприятная безвыигрышная серия длится уже шесть матчей.

Кроме того, по информации Opta, "Манчестер Сити" пропустил 2+ гола в шести матчах подряд во всех соревнованиях впервые с мая 1963 года. Тогда "горожане" вообще вылетели из высшего дивизиона.

Добавим, что следующий матч команда Пепа Гвардиолы сыграет в АПЛ 1 декабря на выезде против "Ливерпуля".