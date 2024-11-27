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Ман Сити впервые за 61 год пропустил 2+ гола в шести матчах подряд
Горожане переживают кризис
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Манчестер Сити" упустил победу над "Фейеноордом", пропустив трижды на последних 15-ти минутах встречи (3:3). Команда Гвардиолы находится сейчас в серьезном кризисе, поскольку их неприятная безвыигрышная серия длится уже шесть матчей.
Кроме того, по информации Opta, "Манчестер Сити" пропустил 2+ гола в шести матчах подряд во всех соревнованиях впервые с мая 1963 года. Тогда "горожане" вообще вылетели из высшего дивизиона.
Добавим, что следующий матч команда Пепа Гвардиолы сыграет в АПЛ 1 декабря на выезде против "Ливерпуля".
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