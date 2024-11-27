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ПСВ - Шахтер: хорошо ли вы помните противостояние украинских команд с нидерландскими? Квиз от UA-Футбол
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Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Patrick Goosen/BSR Agency
27 ноября донецкий "Шахтер" в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 на выезде сыграет против ПСВ.
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Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как отечественные клубы играли против нидерландских, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.
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