ПСВ - Шахтер: хорошо ли вы помните противостояние украинских команд с нидерландскими? Квиз от UA-Футбол

27 ноября донецкий "Шахтер" в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 на выезде сыграет против ПСВ.

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как отечественные клубы играли против нидерландских, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.