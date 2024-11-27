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Фонсека утверждает, что арбитр допустил ошибку, засчитав второй гол Слована в ворота россонери
Итальянцы все же добыли три очка
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Милан" на выезде переиграл "Слован" со счетом 3:2. Этот поединок выдался непростым для "россонери", учитывая количество моментов, которые создал словацкий клуб у ворот Меньяна. На послематчевой пресс-конференции тренер итальянцев Паулу Фонсека утверждал, что испанский арбитр Хосе Санчес Мартинес не заметил фол во время второго гола "Слована" в ворота его команды.
"Я думаю, что мы доминировали на протяжении всей игры. Мы сменили много игроков и сделали много положительных вещей. Есть вещи, над которыми нам нужно работать, возможно, из-за того, что мы очень сильно изменились. Мы не очень хорошо справлялись с предупредительными сигналами, но мы улучшились после перерыва. Мы заслуживали победы, и была явная ошибка арбитра перед последним голом. Думаю, мы заслуживали другого результата. Я всегда разговариваю с Рафой [Леао], он знает, почему не играл сегодня. Он понял, и когда вышел на поле, был решительным. Думаю, это то, чего мы все хотим. Я счастлив. Даже когда он на скамейке запасных, он всегда хочет помочь команде, и это очень позитивно", - цитирует Паулу Фонсеку Tutto Mercato.
Добавим, что следующий матч "Милан" сыграет 30 ноября дома против "Эмполи".
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