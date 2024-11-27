Тренер ПСЖ берет полную ответственность на себя за поражение от Баварии

Вчера "ПСЖ" потерпел третье поражение в Лиге чемпионов, уступив на выезде "Баварии" со счетом 0:1. Парижане этот матч доигрывали в меньшинстве, поскольку в начале второго тайма красную получил Усман Дембеле. После поединка тренер французского клуба Луис Энрике взял на себя полную ответственность за этот результат.

"Ответственность глобальная, хорошая она или плохая. Мы не должны искать героев или виновников. Я не согласен, что мы должны искать себе оправдание. Наш проект очень интересный, очень перспективный. Даже когда мы проигрываем, мы хотим атаковать. Если кто-то и виноват, то это я. Вы нашли виновника, я принимаю критику", - цитирует Луиса Энрике Foot Mercato.

Добавим, что следующий матч "ПСЖ" сыграет в Лиге 1 в субботу, 30 ноября, против "Нанта".