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Тренер ПСЖ берет полную ответственность на себя за поражение от Баварии

Лига Чемпионов

Специалист не ищет себе оправданий

Тренер ПСЖ берет полную ответственность на себя за поражение от Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "ПСЖ" потерпел третье поражение в Лиге чемпионов, уступив на выезде "Баварии" со счетом 0:1. Парижане этот матч доигрывали в меньшинстве, поскольку в начале второго тайма красную получил Усман Дембеле. После поединка тренер французского клуба Луис Энрике взял на себя полную ответственность за этот результат.

"Ответственность глобальная, хорошая она или плохая. Мы не должны искать героев или виновников. Я не согласен, что мы должны искать себе оправдание. Наш проект очень интересный, очень перспективный. Даже когда мы проигрываем, мы хотим атаковать. Если кто-то и виноват, то это я. Вы нашли виновника, я принимаю критику", - цитирует Луиса Энрике Foot Mercato.

Добавим, что следующий матч "ПСЖ" сыграет в Лиге 1 в субботу, 30 ноября, против "Нанта".

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Луис Энрике “ПСЖ”
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Источник:
Foot Mercat
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
27.11.2024 в 10:30
ПСЖ как была команда индивидуалистов так и осталась. Просто фу
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Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
27.11.2024 в 10:30
ПСЖ как была команда индивидуалистов так и осталась. Просто фу
Ответить
0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
27.11.2024 в 10:10
Нє хєр було замість Доннаруми під@ра в ворота ставити
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Matachorros (Chicago)
27.11.2024 в 09:58
На вход шляпа
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