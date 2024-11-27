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Тренер Бреста нашел положительные моменты в поражении от Барселоны

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Их беспроигрышное шествие в Лиге чемпионов закончилось

Тренер Бреста нашел положительные моменты в поражении от Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Брест" на выезде уступил "Барселоне" со счетом 0:3. Главная сенсация Лиги чемпионов впервые потерпела поражение на этом турнире, однако главный тренер "пиратов" Эрик Руа отметил, что его игроки противостояли одной из лучших команды Европы.

"Мы столкнулись с гораздо более сильной командой, чем наша. Вы также должны признать, что когда ваш соперник значительно превосходит вас, это отражается на счете. Даже если мы все еще сожалеем о том, что пропустили голы, которых, по моему мнению, можно было избежать. Другое сожаление - что мы не остались в игре чуть дольше. Мы увидели это, когда почти отквитали гол: мы могли найти ситуацию, чтобы создать им проблемы. Впереди было столько технического мастерства, столько связей между игроками. Видно, что добрая половина из них играет вместе уже много лет... В любом случае, мы должны взять из этого положительные моменты. Мои игроки видели лучших в Европе, просто говоря. Так что они чувствуют разницу, и качество тоже. Противостоять лучшим означает учиться и расти. Было много разговоров о том, насколько мы хороши, хотя мы никогда не играли в еврокубковых матчах. К сожалению, сегодня мы уже не непобедимы", цитирует Эрика Руа Foot Mercato.

Добавим, что следующий матч "Брест" сыграет 30 ноября против "Страсбура".

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Брест Эрик Руа
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Источник:
Foot Mercat
Опубликовал: Александр Гресь
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