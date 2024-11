"Хотел себе навредить". Гвардиола ответил, что случилось с его лицом после матча с Фейеноордом

26 ноября "Манчестер Сити" расписал ничью с "Фейеноордом" (3:3) в пятом туре Лиги чемпионов.

Причем, в течение встречи "горожане" вели со счетом 3:0, но затем пропустили три гола.

После матча главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола пришел с расцарапанным лицом на пресс-конференции. На вопрос о том, как у него появился порез на носу, испанец ответил:

Серия без побед "Ман Сити" длится уже шесть матчей (ничья, пять поражений). В следующем матче команда Гвардиолы будет играть против "Ливерпуля" на Энфилде.

Pep Guardiola explains the cut on his nose:



"With my fingers… I want to harm myself". ????



???? https://t.co/1vBiIV6ZRS pic.twitter.com/SjrbdOngqI