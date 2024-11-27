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"Хотел себе навредить". Гвардиола ответил, что случилось с его лицом после матча с Фейеноордом
Комичный момент
Getty Images/Global Images Ukraine
26 ноября "Манчестер Сити" расписал ничью с "Фейеноордом" (3:3) в пятом туре Лиги чемпионов.
Причем, в течение встречи "горожане" вели со счетом 3:0, но затем пропустили три гола.
После матча главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола пришел с расцарапанным лицом на пресс-конференции. На вопрос о том, как у него появился порез на носу, испанец ответил:
"Это палец, ноготь, я хотел себе навредить".
Серия без побед "Ман Сити" длится уже шесть матчей (ничья, пять поражений). В следующем матче команда Гвардиолы будет играть против "Ливерпуля" на Энфилде.
Pep Guardiola explains the cut on his nose:— Hayters TV (@HaytersTV) November 26, 2024
"With my fingers… I want to harm myself". ????
???? https://t.co/1vBiIV6ZRS pic.twitter.com/SjrbdOngqI
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