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"Хотел себе навредить". Гвардиола ответил, что случилось с его лицом после матча с Фейеноордом

Лига Чемпионов

Комичный момент

"Хотел себе навредить". Гвардиола ответил, что случилось с его лицом после матча с Фейеноордом

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

26 ноября "Манчестер Сити" расписал ничью с "Фейеноордом" (3:3) в пятом туре Лиги чемпионов.

Причем, в течение встречи "горожане" вели со счетом 3:0, но затем пропустили три гола.

После матча главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола пришел с расцарапанным лицом на пресс-конференции. На вопрос о том, как у него появился порез на носу, испанец ответил:

"Это палец, ноготь, я хотел себе навредить".

Серия без побед "Ман Сити" длится уже шесть матчей (ничья, пять поражений). В следующем матче команда Гвардиолы будет играть против "Ливерпуля" на Энфилде.

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Хосеп Гвардиола Лига чемпионов Манчестер Сити Фейеноорд (Роттердам)
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Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
27.11.2024 в 11:12
Кігті не підстриг
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Комментарии 3
ANESTEZIO (Вінниця )
27.11.2024 в 11:12
Кігті не підстриг
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0
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ANESTEZIO (Вінниця )
27.11.2024 в 11:11
Лисий шарлатан перетворюється на квадробера: кусається, царапається, відгавкується
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oda1979 (Запорожье)
27.11.2024 в 10:55
Слабак
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