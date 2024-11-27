"Возможно, ошеломит и выиграет". Эксперт не считает Шахтер аутсайдером в матче с ПСВ

Президент профсоюза футболистов Нидерландов, экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко поделился своими ожиданиями от матча "Шахтера" с ПСВ в Лиге чемпионов.

"ПСВ играет дома и они являются фаворитами. Их шансы выглядят несколько выше, скажем так. На стороне команды Боша будет поддержка собственных фанов, а это психологическое преимущество. Также, если посмотреть по персоналиям, то, как по мне, состав у голландской команды мощнее. Однако при всем этом, я бы не называл "Шахтер" однозначным аутсайдером в этом противостоянии.

ПСВ - далеко не безгрешная команда, что доказал, например матч против "Аякса" (2:3). В этой команде есть несколько маленьких проблем. При том, что, по моему мнению и в этом сезоне именно ПСВ станет чемпионом Нидерландов. Уже есть отрыв в плюс пять очков от "Утрехта" и аж на семь от "Аякса".

Стоит обратить внимание на то, что ПСВ не помогут в матче с "Шахтером" ключевые хавбеки Эрди Схаутен и Джои Верман. Когда их нет, то полузащита выглядит самым слабым звеном, таково мое мнение. То есть, проблемы команды Боша могут быть именно в полузащите. Хотелось бы, чтобы "Шахтер" этим воспользовался.

Однако состав у ПСВ очень сбалансированный и глубокий. Нет Схаутена и Вермана - вместо них могут выйти Гус Тил и Мауро Жуниор или Исмаэль Сайбари. Но Тил, как по мне, не выдерживает темпа игры на протяжении всей игры. Мауро Жуниор тоже не очень стабилен и я очень жду того, что с ним смогут сделать Судаков или Бондаренко. Сайбари классный в компоненте креатива, но он, опять же, не отличается стабильностью. То есть, этих игроков необходимо выключить, воспользоваться их недостатками.

Обойдемся без прогноза. Буду болеть за "Шахтер". Надеюсь, что команда Пушича сможет зацепиться за ничью, а, возможно, и ошеломит ПСВ и выиграет", - сказал Левченко в интервью Sport-express.ua.