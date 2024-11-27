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Ливерпуль - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Ливерпуль - Реал: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.11.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
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"Ливерпуль" против "Реала" - живая классика европейского футбола. Впервые они играли в финале КЕЧ еще в 1981-м, и тогда преуспели англичане. Последнее же десятилетие осталось за испанцами.
Как будет в этот раз? По-боевому, а как еще? Мадрид будет без Винисиуса, но Мбаппе заменит его слева. Ну, а "Ливерпуль" - просто самая эффективная команды Европы прямо сейчас. Салах, кажется, стареть напрочь отказывается.
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Лига чемпионов. 5-й тур
27 ноября. Ливерпуль. "Энфилд"
"Ливерпуль" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Франсуа Летесье (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Трансляція матчу Ліверпуль - Реал МадридСмотреть трансляцию
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