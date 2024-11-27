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Ливерпуль - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено

Ливерпуль - Реал: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.11.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Ливерпуль - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" против "Реала" - живая классика европейского футбола. Впервые они играли в финале КЕЧ еще в 1981-м, и тогда преуспели англичане. Последнее же десятилетие осталось за испанцами.

Как будет в этот раз? По-боевому, а как еще? Мадрид будет без Винисиуса, но Мбаппе заменит его слева. Ну, а "Ливерпуль" - просто самая эффективная команды Европы прямо сейчас. Салах, кажется, стареть напрочь отказывается.

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Лига чемпионов. 5-й тур
27 ноября. Ливерпуль. "Энфилд"
"Ливерпуль" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Франсуа Летесье (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Трансляція матчу Ліверпуль - Реал Мадрид
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Реал (Мадрид) Ливерпуль смотреть футбол онлайн
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