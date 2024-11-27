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Капитан ПСЖ остался недоволен судейством в матче с Баварией

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У парижан плохие дела

Капитан ПСЖ остался недоволен судейством в матче с Баварией

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После "Арсенала" и "Атлетико" чемпионы Франции проиграли в Мюнхене "Баварии" (1:0). Капитан "ПСЖ" Маркиньос после поединка остался недоволен решением судей засчитать гол Ким Миндже в ворота парижан, поскольку бразилец видел там нарушение правил.

"Я попросил арбитра, а там игрок, который блокирует его и не играет в мяч. Если это так, вратарь ничего не может сделать. Нам не удалось его разблокировать. Это очень важно, особенно в такой игре, как эта. В прошлом году, против Дортмунда, мы также проиграли с углового. Мы не любим говорить о судействе, но оно сработало против нас. Это не облегчило нам задачу. Кто-то заблокировал ворота вратаря, он принял свое решение и не зафиксировал фол. Физически они ["Бавария"] были более готовы, чем мы. Это команда, и мы знали, что они будут прессинговать, поэтому мы должны были воспользоваться пространством в полузащите за их прессингом", - цитирует Маркиньоса Foot Mercato.

Добавим, что после пяти туров "ПСЖ" занимает 26 место, имея в своем активе 4 очка. Следующий матч в еврокубке парижане сыграют 10 декабря на выезде против "Зальцбурга".

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Маркиньос “ПСЖ”
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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