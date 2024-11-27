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Наставник Фейеноорда - после 3:3 с Ман Сити: Мы продемонстрировали свой менталитет
Самоотверженность принесла результат
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Фейеноорда" Бриан Приске прокомментировал камбэк своих подопечных в матче 5-го тура Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (3:3).
"Прежде всего, это замечательный результат для нас, действительно великий результат, без сомнения. При счете 3:0 и в некоторых фазах игры "Ман Сити" доминировали над нами. Как по мне, это все еще лучшая команда в мире. У них есть игроки высочайшего класса, и они показывают хороший футбол.
Мы смогли воспользоваться тремя ключевыми моментами, забить три гола и добиться ничьей. Нам было немного обидно уступать в счете в перерыве, а затем пропустить два гола в начале второго тайма, потому что на самом деле мы были вполне довольны последней частью первого тайма.
Могу только похвалить ребят за то, как они подошли к финальной части игры, потому что это определенно показало менталитет и характер, дисциплину, а также старание.
Мы боролись и демонстрировали этот менталитет в последней части встречи, защищаясь в штрафной и справляясь с Холандом, поэтому большая, большая похвала этим парням и этой команде", - цитирует Приске пресс-служба УЕФА.
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