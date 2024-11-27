Болонья - Лилль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

В Лиге Чемпионов "Болонья" добыла всего 1 очко еще в первом туре с донецким "Шахтером", когда была зафиксирована нулевая ничья. Далее были закономерные поражения от "Ливерпуля", "Астон Виллы" и "Монако". "Лилль" в еврокубке выступает более удачно: сенсационные победы над мадридскими грандами: "Реалом" и "Атлетико", ничья с "Ювентусом" и поражение от "Спортинга". Согласитесь, достойные результаты, учитывая уровень соперников. Учитывая тяжелое положение "Болоньи", то для продолжения борьбы в турнире итальянцам сегодня нужна победа.

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Лига чемпионов. 5-й тур

27 ноября, 22:00. Болонья. "Стадио Ренато Далл'Ара"

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 7