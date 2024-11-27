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У канониров может быть очередная кадровая потеря?! Артета объяснил замену ключевого игрока в конце матча

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Лондонцам еще этой проблемы не хватало

У канониров может быть очередная кадровая потеря?! Артета объяснил замену ключевого игрока в конце матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Арсенал" на выезде разгромил "Спортинг" со счетом 5:1. Одним из авторов забитого мяча был центральный защитник "канониров" Габриэл Магальяйнс, который отличился в первом тайме. Впрочем, в конце поединка Микель Артета был вынужден заменить бразильца, поскольку у него возникли определенные проблемы со здоровьем.

"Мы не знаем, потому что он [Габриэл] сказал, что чувствует определенный дискомфорт, потому что я собирался заменить Раса [Рахима Стерлинга], но я не смог сделать замену, и нам пришлось делать другие. Мы были настолько хороши [в матче со "Спортингом"], вы должны быть настолько хорошими в каждом компоненте, и мы также страдали во многих моментах игры, но мы были настолько эффективны, и сегодня это было большой разницей", - заявил Микель Артета.

Добавим, что следующий матч "Арсенал" сыграет в АПЛ 30 ноября против "Вест Хэма".

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Габриэл Магальяэс
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Источник:
Арсенал
Опубликовал: Александр Гресь
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