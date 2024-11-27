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Монако - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Монако - Бенфика: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.11.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Монако - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Один из самых ярких по вывеске матчей еврокубковой недели. Прагматичные монегаски против импульсивных португальцев. Сможет ли команда Анатолия Трубина одержать победу над одним из лидеров турнирной таблицы Лиги чемпионов?

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"Монако" – "Бенфика" 22:00

Лига Чемпионов. 5-й тур

27 ноября. Фонвьей. "Луи II"

Арбитр: Раде Обренович (Словения)

Видеотрансляция: Megogo 5

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