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Монако - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Монако - Бенфика: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.11.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Один из самых ярких по вывеске матчей еврокубковой недели. Прагматичные монегаски против импульсивных португальцев. Сможет ли команда Анатолия Трубина одержать победу над одним из лидеров турнирной таблицы Лиги чемпионов?
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"Монако" – "Бенфика" 22:00
Лига Чемпионов. 5-й тур
27 ноября. Фонвьей. "Луи II"
Арбитр: Раде Обренович (Словения)
Видеотрансляция: Megogo 5
Трансляція матчу Монако - БенфікаСмотреть трансляцию
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