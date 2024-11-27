Монако - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Один из самых ярких по вывеске матчей еврокубковой недели. Прагматичные монегаски против импульсивных португальцев. Сможет ли команда Анатолия Трубина одержать победу над одним из лидеров турнирной таблицы Лиги чемпионов?

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"Монако" – "Бенфика" 22:00

Лига Чемпионов. 5-й тур

27 ноября. Фонвьей. "Луи II"

Арбитр: Раде Обренович (Словения)

Видеотрансляция: Megogo 5