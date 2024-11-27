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Штурм - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов

Штурм - Жирона: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.11.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Штурм - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпионы Австрии остаются одним из 5 клубов Лиги Чемпионов, которые не набрали ни одного очка в 4 стартовых турах общего этапа. И как бы прекрасно ни шли дела на домашней арене (разгром главного конкурента "РБ Зальцбург" со счетом 5:0, уничтожение "Аустрии" на выходных с 7 голами без ответа), в Европе "Штурм" со своим агрессивным стилем терпит неудачи. Вдобавок ко всему у "Штурма" в международную паузу похитили их главного тренера Кристиана Ильцера, ушедшего на повышение из австрийской Бундеслиги в немецкую, где теперь работает в "Хоффенхайме". Вместе с собой Ильцер забрал почти весь тренерский штаб, поэтому адекватной подготовки перед "Жироной" у клуба из Граца может и не быть.

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Команда Мичела в Лиге чемпионов имеет тяжелую турнирную ситуацию, но при этом перфомансы были приличные. Например, в стартовых двух турах проиграли ПСЖ (0:1) и "Фейеноорду" (2:3) лишь из-за поздних автоголов, которых насобиралось уже аж 4 в турнире. Бедняга Крейчи вновь оформил гол в свои ворота против другого Нидерландского топа, ПСВ (4:0). Влетели крупно, но до позорного счета дошло лишь из-за удаления Арнау Мартинеса.

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Лига чемпионов. 5-й тур
27 ноября, 19:45. Клагенфурт. "Вертерзее Штадион"
Арбитр: Рохит Сагги (Норвегия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3

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Трансляція матчу Штурм - Жирона
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
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