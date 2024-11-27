Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортдир Баварии - о контракте Киммиха: Он должен стать лицом нашего клуба
Один из руководителей клуба заявил, что они хотят сохранить полузащитника в команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль прокомментировал ситуацию с контрактом Йозуа Киммиха после победного матча его команды в Лиге чемпионов над "ПСЖ" (1:0).
"Сейчас продолжаются переговоры, которые проходят довольно положительно. Йозуа прекрасно знает, что мы хотим, чтобы он остался в команде. Он должен решить, каким будет следующий шаг в его карьере: хочет ли он чего-то нового, или он хочет стать легендой "Баварии".
"Когда Мануэль Нойер и Томас Мюллер завершат игровую карьеру, он должен стать лицом Баварии", — добавил Эберль.
Напомним, что действующий контракт 29-летнего Йозуа Киммиха с "Баварией" рассчитан до 2025 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Киммих принял участие в 18 матчах на клубном уровне, отметившись 4 результативными передачами.
Популярное сейчас
- Владимир Шаран - об амбициозном участнике УПЛ: Собрали игроков, а команды нет
- Кошмар Гвардиолы, 100 голов Левандовского, дебют Степанова. Главные новости за 26 ноября
- Левандовский бьет рекорды. Барселона — Брест 3:0. Видео голов и обзор матча
- "Это положит конец десятилетиям монополии УЕФА": Перес - о создании Суперлиги
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса