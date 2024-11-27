Спортдир Баварии - о контракте Киммиха: Он должен стать лицом нашего клуба

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль прокомментировал ситуацию с контрактом Йозуа Киммиха после победного матча его команды в Лиге чемпионов над "ПСЖ" (1:0).

"Сейчас продолжаются переговоры, которые проходят довольно положительно. Йозуа прекрасно знает, что мы хотим, чтобы он остался в команде. Он должен решить, каким будет следующий шаг в его карьере: хочет ли он чего-то нового, или он хочет стать легендой "Баварии".

"Когда Мануэль Нойер и Томас Мюллер завершат игровую карьеру, он должен стать лицом Баварии", — добавил Эберль.