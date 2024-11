Впервые с 2011 года. Бавария отметилась уникальной серией побед

Мюнхенская "Бавария" под руководством Венсана Компани приблизилась к историческому достижению, продолжив свою победную серию во всех турнирах.

"Бавария" выиграла семь матчей подряд во всех турнирах, не пропустив ни одного гола, впервые с сентября 2011 года, когда клубом еще руководил Юпп Хайнкес. Тогда мюнхенцам удалось одержать десять таких побед подряд.

7 – FC Bayern Munich have won and kept a clean sheet in each of their last seven competitive matches - the last time before FCB managed that was under Jupp Heynckes in August/September 2011 (10 in a row without conceding). K0mpany. pic.twitter.com/Kfdwfozrzg