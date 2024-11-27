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Беллингем прокомментировал возможный переход своего соотечественника в Реал
Англичане встретятся между собой в Лиге чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Джуд Беллингем ответил на один из вопросов журналистов перед матчем против "Ливерпуля" в Лиге чемпионов про Трента Александера-Арнольда, которого связывают с возможным переходом в мадридский "Реал" следующим летом.
"Хотел бы я сыграть с Трентом в одной команде? Мы играем с ним вдвоем за сборную Англии. Сейчас он играет за "Ливерпуль", поэтому я считаю, что это будет неуважительно, если я буду говорить о нем здесь, в Ливерпуле, накануне важного матча".
"Я не хочу создавать дополнительное давление вокруг него. Он мой хороший друг, которого я очень ценю. Я лишь желаю ему всего наилучшего, но не в завтрашнем матче (смеется). Посмотрим, что будет дальше", — добавил Беллингем.
Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Реал" состоится сегодня, 27-го ноября. Начало игры в 22:00. Следить за игрой можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
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