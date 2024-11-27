Беллингем прокомментировал возможный переход своего соотечественника в Реал

Джуд Беллингем ответил на один из вопросов журналистов перед матчем против "Ливерпуля" в Лиге чемпионов про Трента Александера-Арнольда, которого связывают с возможным переходом в мадридский "Реал" следующим летом.

"Хотел бы я сыграть с Трентом в одной команде? Мы играем с ним вдвоем за сборную Англии. Сейчас он играет за "Ливерпуль", поэтому я считаю, что это будет неуважительно, если я буду говорить о нем здесь, в Ливерпуле, накануне важного матча".

"Я не хочу создавать дополнительное давление вокруг него. Он мой хороший друг, которого я очень ценю. Я лишь желаю ему всего наилучшего, но не в завтрашнем матче (смеется). Посмотрим, что будет дальше", — добавил Беллингем.