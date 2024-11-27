Симоне Индзаги настроен попасть в восьмерку лучших в Лиге чемпионов

Вчера "Интер" одержал минимальную победу над "Лейпцигом" (1:0) и с 13 очками временно возглавил турнирную таблицу Лиги чемпионов. Тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги отметил, что во время поединка немцы заставили его занервничать, поскольку они имели возможности сравнять счет во встрече.

"Мы довольны, потому что знали о важности матча, мы играли с командой, которая имеет ноль очков, но которая все еще хороша. "РБ Лейпциг" - качественная команда с великолепными игроками, мы играли хорошо и немного пострадали. Мы счастливы, но знаем, что нам еще надо поработать, чтобы попасть в восьмерку лучших. Впереди еще игры, но наша кампания была очень хорошей, четыре победы подряд без пропущенных мячей, и мы очень счастливы. Я был достаточно напуган во время матча, но мы опытная команда и с большим уважением относились к сопернику, зная, что противостоять ему будет нелегко. Цель каждого - попасть в финал, но мы очень хорошо знаем, что игр много, и мы играем каждые два дня, мне повезло, что у меня есть эта команда, которая привыкла всегда играть, они очень надежны. То, что мы не забили второй гол за последние двадцать минут, немного снизило наш уровень, и они были опасны после замен, сделанных во втором тайме", - заявил Симоне Индзаги.

Добавим, что следующий матч "Интер" сыграет в Серии А 1 декабря на выезде против "Фиорентины".