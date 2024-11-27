Динамо Загреб – Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

У команд по одному поражению, ещё и крупному.

"Боруссия" набрала в 4-х матчах 9 очков, проиграв лишь "Реалу" со счётом 2:5. Немецкий клуб после этого обыграл "Штурм" и готов продолжать победную серию. Но шесть матчей подряд немецкий клуб не может победить во всех турнирах на выезде.

"Динамо Загреб" теряли очки в первых двух матчах, но соперники были выше классом. "Динамо" крупно уступили "Баварии" со счётом 2:9 и сыграли вничью с "Монако". После этого хорватский коллектив одержал 2 победы. Тем более это домашний матч после двух выездных подряд.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Лига Чемпионов. 5-й тур.

27 ноября 2024. Загреб. "Максимир"

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Трансляция: Megogo Футбол 6

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