  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Динамо Загреб – Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо Загреб – Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени

Динамо Загреб – Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Фото: GNK Dinamo Zagreb

Новина українською

У команд по одному поражению, ещё и крупному.

"Боруссия" набрала в 4-х матчах 9 очков, проиграв лишь "Реалу" со счётом 2:5. Немецкий клуб после этого обыграл "Штурм" и готов продолжать победную серию. Но шесть матчей подряд немецкий клуб не может победить во всех турнирах на выезде.

"Динамо Загреб" теряли очки в первых двух матчах, но соперники были выше классом. "Динамо" крупно уступили "Баварии" со счётом 2:9 и сыграли вничью с "Монако". После этого хорватский коллектив одержал 2 победы. Тем более это домашний матч после двух выездных подряд.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 6

Лига Чемпионов. 5-й тур.

27 ноября 2024. Загреб. "Максимир"

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Трансляция: Megogo Футбол 6

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Смотреть матч Динамо Загреб - Боруссия Дортмунд
Смотреть трансляцию

Favbet
4.85
4.16
1.69
Узнать больше

Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Экс-тренер Ливерпуля вспомнил последнее противостояние с Анчелотти: Самая грустная ночь в его карьере
yellow-arrow
Юношеская лига УЕФА. Шахтер удержал ничью в выездном матче с ПСВ
yellow-arrow
Астон Вилла – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Динамо (Загреб) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости