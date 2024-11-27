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Астон Вилла – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени

Астон Вилла – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Разница между командами 2 очка и 4 места в турнирной таблице.

"Астон Вилла" бодро стартовала в Лиге Чемпионов - одержала 3 победы и не пропустила. Но такую серию прервали "Брюгге", нанеся английскому клубу первое поражение и опустив с верхушки таблицы.

"Ювентус" проиграл "Штутгарту" и потерял очки с "Лиллем". Но сегодня у команды Тьяго Мотты другая проблема – травмы. В заявке на матч 17 игроков, из них 3 вратаря.

Лёгкий матч для команды Эмери или "Ювентус" проявит характер – узнаем в матче.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 4

Лига Чемпионов. 5-й тур.

27 ноября 2024. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Трансляция: Megogo Футбол 4

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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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