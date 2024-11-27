Известный тренер рассказал, как Шахтер может обыграть ПСВ

Бывший главный тренер "Карпат", "Черноморца" и ЛНЗ Олег Дулуб поделился своими ожиданиями от матча между "Шахтером" и ПСВ в Лиге чемпионов.

- Я не очень внимательно слежу за ПСВ, но это - команда серьезного уровня, лидер чемпионата Нидерландов, которая набрала пять очков в Лиге чемпионов против сильных клубов. Но я бы обратил внимание на историю встреч ПСВ с представителями Украины, то она довольно сомнительная для нидерландской команды: шесть поражений против пяти побед. Поэтому в этом компоненте "Шахтер" имеет определенное преимущество над соперником.

- "Шахтер" зато имеет разный вид в Лиге чемпионов и чемпионате Украины. Что нужно "горнякам", чтобы получать положительный результат на обоих фронтах?

- Согласен с вами, что "Шахтер" в Лиге чемпионов и чемпионате Украины - это абсолютные разные команды. Думаю, что это связано с моделями игры.

Самые успешные поединки "горняки" проводили, когда имели две четкие модели на эти два турнира - это наблюдается еще со времен Мирчи Луческу. Уровень команд в Лиге чемпионов и УПЛ существенно отличаются. В чемпионате Украины "Шахтер" доминирует, а в еврокубках она находится в положении между лидером и аутсайдером, крепкий середняк.

- Какой стиль игры был бы оптимальным для "Шахтера" в поединке с ПСВ?

- Контратакующая модель ложится идеально. ПСВ - это команда, которая любит владеть мячом, этим они истощают соперника, но при этом уязвимы при быстрой контратакующей игре. Если рассматривать модель с доминацией над оппонентом, которую "Шахтер" использует в матчах внутренних соревнований, то... Знаете, плюс и плюс отталкиваются.

Поэтому наиболее оптимальная модель - это контратакующий стиль со средним блоком, когда ты не подпускаешь соперника к линии штрафной площадки. Один из компонентов - это также прессинг, именно в средней зоне. Не впереди, поскольку команды, исповедующие игру на мяче умеют выходить из такого прессинга, они отрабатывают это на тренировках. Необходимо поставить ПСВ в условия, которые будут неблагоприятными для их стиля игры, заставить соперника играть на их слабых сторонах.

- А есть ли в команде Пушича достаточно игроков, которые могут качественно играть в контратакующий футбол на таком уровне?

- Я думаю, что да. У "Шахтера" есть Сикан, Кевин, Судаков и Зубков - это футболисты, которые хорошо работают на скорости, умело действуют на пространстве. Это в меньшей степени касается Бондаренко в силу его физических способностей. Артем быстро работает с мячом, но недостаточно быстро действует на дистанции, - считает Дулуб.