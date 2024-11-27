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Не смогли удержать значительное преимущество во время игры. Манчестер Сити продолжает устанавливать антирекорды

Лига Чемпионов

Черная полоса неудач для команды Гвардиолы продолжается

Не смогли удержать значительное преимущество во время игры. Манчестер Сити продолжает устанавливать антирекорды

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Манчестер Сити" стал первой командой в истории Лиги чемпионов, которая имела преимущество в три мяча в матче до 75-й минуты, но в итоге не смогла одержать победу.

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Также отметим, что это первый случай в карьере Пепа Гвардиолы, когда его команда, которая лидировала в счете, не смогла выиграть игру, имея преимущество над соперником в три гола. Для 53-летнего испанца этот матч был 942-м в его тренерской карьере.

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Напомним, что "Манчестер Сити" сыграл вничью с нидерландским "Фейеноордом" (3:3) в Лиге чемпионов, прервав свою пятиматчевую серию из поражений во всех турнирах.

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Лига чемпионов Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
Opta
Опубликовал: Андрей Журба
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