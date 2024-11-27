Не смогли удержать значительное преимущество во время игры. Манчестер Сити продолжает устанавливать антирекорды

Английский "Манчестер Сити" стал первой командой в истории Лиги чемпионов, которая имела преимущество в три мяча в матче до 75-й минуты, но в итоге не смогла одержать победу.

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Также отметим, что это первый случай в карьере Пепа Гвардиолы, когда его команда, которая лидировала в счете, не смогла выиграть игру, имея преимущество над соперником в три гола. Для 53-летнего испанца этот матч был 942-м в его тренерской карьере.

75 - Manchester City are the first team in UEFA Champions League history to be leading a match by three goals as late as the 75th minute and fail to go on to win. Unbelievable. pic.twitter.com/QFkxrMUEbN — OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2024

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Напомним, что "Манчестер Сити" сыграл вничью с нидерландским "Фейеноордом" (3:3) в Лиге чемпионов, прервав свою пятиматчевую серию из поражений во всех турнирах.