Не смогли удержать значительное преимущество во время игры. Манчестер Сити продолжает устанавливать антирекорды

Английский "Манчестер Сити" стал первой командой в истории Лиги чемпионов, которая имела преимущество в три мяча в матче до 75-й минуты, но в итоге не смогла одержать победу.

Также отметим, что это первый случай в карьере Пепа Гвардиолы, когда его команда, которая лидировала в счете, не смогла выиграть игру, имея преимущество над соперником в три гола. Для 53-летнего испанца этот матч был 942-м в его тренерской карьере.

75 - Manchester City are the first team in UEFA Champions League history to be leading a match by three goals as late as the 75th minute and fail to go on to win. Unbelievable. pic.twitter.com/QFkxrMUEbN