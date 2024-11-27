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Левандовский: Несколько лет назад я не мог представить, что забью 100 голов в Лиге чемпионов
Великий Левангольский
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В пятом туре Лиги чемпионов "Барселона" дома уверенно победила "Брест" (3:0). Дважды отличился в этом матче Роберт Левандовский, а эти голы стали для него 100-м и 101-м в этом еврокубке. Польский форвард после игры отметил, что он хочет своими забитыми мячами приносить команде победы.
"Я очень доволен и очень счастлив. Несколько лет назад я не мог представить, что забью 100 голов в Лиге чемпионов. Нам нужно больше терпения. Иногда мы играем немного медленно, но самое главное - это три очка. После перерыва мы играли не очень хорошо. Мы должны выкладываться на 100% с первой минуты. Для меня самое главное - помогать голами, чтобы команда побеждала в каждой игре", - цитирует поляка Marca.
Добавим, что Роберт Левандовский присоединился к Криштиану Роналду и Лионелю Месси, которые также имеют на своем счету более ста забитых мячей в Лиге чемпионов (140 и 129 голов соответственно).
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