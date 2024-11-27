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Левандовский: Несколько лет назад я не мог представить, что забью 100 голов в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Великий Левангольский

Левандовский: Несколько лет назад я не мог представить, что забью 100 голов в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В пятом туре Лиги чемпионов "Барселона" дома уверенно победила "Брест" (3:0). Дважды отличился в этом матче Роберт Левандовский, а эти голы стали для него 100-м и 101-м в этом еврокубке. Польский форвард после игры отметил, что он хочет своими забитыми мячами приносить команде победы.

"Я очень доволен и очень счастлив. Несколько лет назад я не мог представить, что забью 100 голов в Лиге чемпионов. Нам нужно больше терпения. Иногда мы играем немного медленно, но самое главное - это три очка. После перерыва мы играли не очень хорошо. Мы должны выкладываться на 100% с первой минуты. Для меня самое главное - помогать голами, чтобы команда побеждала в каждой игре", - цитирует поляка Marca.

Добавим, что Роберт Левандовский присоединился к Криштиану Роналду и Лионелю Месси, которые также имеют на своем счету более ста забитых мячей в Лиге чемпионов (140 и 129 голов соответственно).

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Роберт Левандовский Барселона
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
27.11.2024 в 14:29
Отак подивишся здаля, На барсел@ха путініста-москаля І ніби справді він людина Бурмоче щось, немов дитина, За барселону топить ця скотина І за ворожий той "спартак"(москва)... А прикидається єврей, що є своїм Що у Кривому Розі є його родина І десь трапляється хвилина Його буває майже жаль. А ближче підійдеш, роздивишся - Пе.дрило він -- ка.цапська це СКОТИНА !
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Комментарии 4
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Просто Квашин (Харків)
27.11.2024 в 14:29
Отак подивишся здаля, На барсел@ха путініста-москаля І ніби справді він людина Бурмоче щось, немов дитина, За барселону топить ця скотина І за ворожий той "спартак"(москва)... А прикидається єврей, що є своїм Що у Кривому Розі є його родина І десь трапляється хвилина Його буває майже жаль. А ближче підійдеш, роздивишся - Пе.дрило він -- ка.цапська це СКОТИНА !
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0
1
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Bаrcelinius
27.11.2024 в 14:10
Добро пожаловать Роберт в элитный клуб Месси и Роньки! Единственный в Европе действующий футболист, который забил больше 100 голов в Лиге Чемпионов! И этот великий футболист играет в великой Барселоне!
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Просто Квашин (Харків)
27.11.2024 в 14:27
Яке відношення ти, пархатий заднєпривідний криворіжський хасід, маєш до барси та до Ліги чемпіонів ??? Твоє місце - це параша (типу гальюн) в твоєму дворі в нетрях криворізької фавели...
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2
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Bаrcelinius
27.11.2024 в 14:34
Дёргай в тему про "помощь" Украине, я там тебе немного наложил, покопайся, глист.
 
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