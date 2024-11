Гвардиола объяснил собственные высказывания на послематчевой пресс-конференции о своем внешнем виде

После игры с "Фейеноордом" в Лиге чемпионов главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола вышел к журналистам с поцарапанным лицом. На вопрос о том, как у него появился порез на носу, испанец ответил, что он хотел себе навредить. Позже 53-летний тренер был вынужден объяснить ситуацию, выложив пост в соцсетях.

I was caught off guard with a question at the end of a press conference last night about a scratch which had appeared on my face and explained that a sharp fingernail had accidentally caused this. (1/3)