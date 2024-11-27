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Гвардиола объяснил собственные высказывания на послематчевой пресс-конференции о своем внешнем виде
Испанец должен был извиниться за недоразумение
Getty Images/Global Images Ukraine
После игры с "Фейеноордом" в Лиге чемпионов главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола вышел к журналистам с поцарапанным лицом. На вопрос о том, как у него появился порез на носу, испанец ответил, что он хотел себе навредить. Позже 53-летний тренер был вынужден объяснить ситуацию, выложив пост в соцсетях.
"Вчера вечером в конце пресс-конференции меня застали врасплох, спросив о появившейся на моем лице царапине, появление которой я объяснил тем, что случайно задел себя острым ногтем. Мой ответ никоим образом не должен был преуменьшить очень серьезную проблему самоповреждения.
Я знаю, что многие люди ежедневно борются с проблемами психического здоровья, и я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить этим людям, что они могут обратиться за помощью, позвонив на горячую линию благотворительных организаций, которые специализируются на психологической помощи", — написал Гвардиола.
I was caught off guard with a question at the end of a press conference last night about a scratch which had appeared on my face and explained that a sharp fingernail had accidentally caused this. (1/3)— PepTeam (@PepTeam) November 27, 2024
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Напомним, что "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Фейеноордом" (3:3), установив несколько антирекордов по итогам этой игры в Лиге чемпионов.
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