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Ливерпуль - Реал: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Лига Чемпионов

Ожидается интересная игра

Ливерпуль - Реал: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

27 ноября в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 "Ливерпуль" в родных стенах будет принимать действующего победителя турнира мадридский "Реал".

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Перед этим поединком вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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Лига чемпионов Реал (Мадрид) квиз от UA-Футбол
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