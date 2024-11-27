"Если забьем Реалу - надо помнить, что...". Слот поделился ожиданиями от поединка с Реалом

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот дал комментарий СМИ перед домашним матчем против мадридского "Реала" в 5-м туре Лиги чемпионов.

"Реал" умеет побеждать с помощью различных стилей и способов. Вот почему они так много раз побеждали в этом турнире. У них есть замечательные исполнители, которые могут помочь им найти способ выиграть. Но и у нас имеются отличные футболисты. Так что мы с нетерпением ждем игры.

Если нам повезет, и мы забьем гол, нам все равно надо помнить, что матч не закончился, пока не прозвучал финальный свисток. Это опасность ощущается немного сильнее, когда у вас в соперниках "Реал", — цитирует Слота пресс-служба УЕФА.