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"Если забьем Реалу - надо помнить, что...". Слот поделился ожиданиями от поединка с Реалом

Лига Чемпионов

Нужно быть бдительными

"Если забьем Реалу - надо помнить, что...". Слот поделился ожиданиями от поединка с Реалом

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот дал комментарий СМИ перед домашним матчем против мадридского "Реала" в 5-м туре Лиги чемпионов.

"Реал" умеет побеждать с помощью различных стилей и способов. Вот почему они так много раз побеждали в этом турнире. У них есть замечательные исполнители, которые могут помочь им найти способ выиграть. Но и у нас имеются отличные футболисты. Так что мы с нетерпением ждем игры.

Если нам повезет, и мы забьем гол, нам все равно надо помнить, что матч не закончился, пока не прозвучал финальный свисток. Это опасность ощущается немного сильнее, когда у вас в соперниках "Реал", — цитирует Слота пресс-служба УЕФА.

Напомним, поединок между "Ливерпулем" и "Реалом" состоится сегодня, 27 ноября. Начало - в 22:00 по Киеву.

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Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль Арне Слот
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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