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"Мы должны быть готовы к битве на поле". Капитан Ливерпуля заряжает команду на победу в матче против Реала

Лига Чемпионов

Этот поединок обещает быть захватывающим

"Мы должны быть готовы к битве на поле". Капитан Ливерпуля заряжает команду на победу в матче против Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Накануне матча против мадридского "Реала" в Лиге чемпионов капитан "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк дал свой комментарий относительно этого важнейшего поединка для английской команды.

"Это очень важная игра, которую мы хотим выиграть. Мы будем играть дома, на "Энфилде" против "Реала", а потом у нас будет игра против "Манчестер Сити". Игроки и болельщики с нетерпением ждут этих матчей. Для нас это настоящий вызов, с которым мы готовы столкнуться, уверяю вас".

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"Это Лига чемпионов, это будет большая игра, которая заинтересует всех поклонников футбола, и мы хотим одержать победу в этом поединке. Предыдущие результаты дают нам заряд уверенности перед этим матчем, и даже не важно, против кого мы будем играть", — добавил 33-летний голландец.

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Отметим, что матч между "Ливерпулем" и "Реалом" состоится сегодня в 22:00. Следить за ходом игры можно в матч-центре на сайте UA-Футбол>>>

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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Андрей Журба
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