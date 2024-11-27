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"Ситуация не безнадежная". Экс-игрок Шахтера высказался о шансах горняков победить ПСВ

Лига Чемпионов

У нидерландского клуба будут отсутствовать несколько лидеров

"Ситуация не безнадежная". Экс-игрок Шахтера высказался о шансах горняков победить ПСВ

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины и "Шахтера" Владимир Езерский в комментарии Sport.ua высказался относительно предстоящего поединка "горняков" против ПСВ в Лиге чемпионов.

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"Склоняюсь к тому, что больше шансов на победу у ПСВ, но я считаю, что ситуация для "Шахтера" не безнадежная. Тем более, что в составе хозяев будут отсутствовать несколько лидеров. Мне могут заметить, что в их отсутствие хорошо себя проявили резервисты, сокрушив в последнем туре Эредивизи "Гронинген", однако это разные турниры. Тогда по аналогии можно сказать, что "Шахтер" также находится в оптимальной спортивной форме, если брать во внимание его шесть "сухих" мячей в матче с "Ингульцом" в УПЛ на прошлой неделе.

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Кто есть кто на самом деле покажет только сегодняшний поединок в Эйндховене. И я верю, что "Шахтер" даст бой нидерландскому гранду. И не только потому, что его рулевой – Марино Пушич ранее длительное время тренировал нидерландские команды и прекрасно знает возможности ПСВ.

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По моему мнению, в составе "горняков" есть немало исполнителей с опытом выступлений в Лиге чемпионов, которые функционально, по технической подготовке, креативности не уступают визави из Эйндховена. А статусность противостояния, сложное турнирное положение "Шахтера" должны способствовать максимальному настрою. Надеюсь, что "горняки" вернутся домой не с пустым багажом", - заявил Езерский.

Матч ПСВ - "Шахтер" состоится сегодня, 27 ноября в Эйндховене. Начало - в 22:00 по Киеву.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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