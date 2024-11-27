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Ханси Флик назвал ключевой фактор, который влияет на голевую статистику Левандовского в этом сезоне

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Поляк находится в бешеной форме

Ханси Флик назвал ключевой фактор, который влияет на голевую статистику Левандовского в этом сезоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В пятом туре Лиги чемпионов "Барселона" дома победила "Брест" со счетом 3:0. Многие игроки Ханси Флика находятся в прекрасной форме, в частности это касается главного голеадора команды Роберта Левандовского, который пересек отметку в 100 забитых мячей самого престижного еврокубка. После поединка немецкий специалист отметил игру поляка, подчеркнув, что на голевую статистику 36-летнего нападающего влияет также игра его товарищей по клубу.

"Команда помогает ему [Левандовскому] забивать эти голы. Очевидно, он знает, что должен забивать, и играет ради этого, но то, что делает команда, - это прекрасно. Я не очень хорошо разбираюсь в статистике, но думаю, что после Месси и Криштиану Роналду у него больше всего голов. Это невероятно. Он был у меня в "Баварии", и он также побил много рекордов. Он важный игрок, но вся команда помогает ему, и именно поэтому он может забивать так много голов", - цитирует слова Ханси Флика Marca.

Добавим, что Роберт Левандовский в этом сезоне отметился 22 голами и 2 ассистами в 19 матчах своей команды.

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Роберт Левандовский Барселона Ханси Флик
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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