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В Болонье подверглись нападению болельщики Лилля. Несколько человек получили ножевые ранения
В итальянском городе не впервые доходит до драк между фанатами
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник вечером в пабе в Болонье произошла драка. Болельщики "Лилля" подверглись нападению накануне матча Лиги чемпионов в среду между "догами" и "красно-синими".
Как сообщает L'Equipe, более 80 ультрас из "Болоньи" напали на около 30 фанатов "Лилля", которых окружили в ирландском пабе в центре города, куда французы собрались перед матчем "Интер" - "Лейпциг". Полиция быстро вмешалась, но несколько фанатов "догов" получили ножевые ранения. Трем болельщикам "Лилля" оказали помощь врачи скорой помощи, а двое были доставлены в поликлинику Сант-Орсола в Болонье.
Это уже не первый раз французские болельщики пострадали от ультраса "Болоньи". Двое фанатов "Монако" уже были госпитализированы 5 ноября после нападения во время матча Лиги чемпионов с "красно-синими".
Отметим, что матч "Болонья" - "Лилль" состоится сегодня, 27 ноября, в 22:00 по киевскому времени.
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