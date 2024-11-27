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В Болонье подверглись нападению болельщики Лилля. Несколько человек получили ножевые ранения

Лига Чемпионов

В итальянском городе не впервые доходит до драк между фанатами

В Болонье подверглись нападению болельщики Лилля. Несколько человек получили ножевые ранения

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вторник вечером в пабе в Болонье произошла драка. Болельщики "Лилля" подверглись нападению накануне матча Лиги чемпионов в среду между "догами" и "красно-синими".

Как сообщает L'Equipe, более 80 ультрас из "Болоньи" напали на около 30 фанатов "Лилля", которых окружили в ирландском пабе в центре города, куда французы собрались перед матчем "Интер" - "Лейпциг". Полиция быстро вмешалась, но несколько фанатов "догов" получили ножевые ранения. Трем болельщикам "Лилля" оказали помощь врачи скорой помощи, а двое были доставлены в поликлинику Сант-Орсола в Болонье.

Это уже не первый раз французские болельщики пострадали от ультраса "Болоньи". Двое фанатов "Монако" уже были госпитализированы 5 ноября после нападения во время матча Лиги чемпионов с "красно-синими".

Отметим, что матч "Болонья" - "Лилль" состоится сегодня, 27 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

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Фанаты Болонья Лилль
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Александр Гресь
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