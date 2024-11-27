Артета - о выездной победе над Спортингом: Это был наш лучший матч в Лиге чемпионов

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал разгромную победу своей команды над "Спортингом" со счетом 1:5 в Лиге чемпионов, назвав эту игру лучшей в еврокубках за время его работы в клубе.

"Да, это был великолепный матч, особенно против такого соперника на его поле. Мне кажется, что они не проигрывали здесь на протяжении 18 месяцев. Они были в своей лучшей форме, они были лучше всех, с кем они играли здесь. Так что мы вполне довольны тем уровнем игры, который мы продемонстрировали сегодня".

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"Безусловно, это очень важная победа для нас. Мы играли несколько раз в этом турнире против великих команд. Мы играли с "ПСЖ", и мы играли очень хорошо. Мы играли с "Баварией" и были исключительными, хоть допустили некоторые ошибки, и это нам стоило дальнейшего участия в турнире. Мы должны доказывать то, что можем играть на самом высоком уровне. Вы начинаете верить в то, что это возможно, поскольку вы способны это сделать", — добавил Артета.

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Добавим, что "Арсенал" находится на 7-м месте, набрав 10 очков после первых пяти туров в Лиге чемпионов.