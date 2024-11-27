  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Артета - о выездной победе над Спортингом: Это был наш лучший матч в Лиге чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета - о выездной победе над Спортингом: Это был наш лучший матч в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Тренер канониров прокомментировал победу над португальским клубом

Артета - о выездной победе над Спортингом: Это был наш лучший матч в Лиге чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал разгромную победу своей команды над "Спортингом" со счетом 1:5 в Лиге чемпионов, назвав эту игру лучшей в еврокубках за время его работы в клубе.

"Да, это был великолепный матч, особенно против такого соперника на его поле. Мне кажется, что они не проигрывали здесь на протяжении 18 месяцев. Они были в своей лучшей форме, они были лучше всех, с кем они играли здесь. Так что мы вполне довольны тем уровнем игры, который мы продемонстрировали сегодня".

Читайте такжеАрсенал планирует соперничать с другими топ-клубами АПЛ за трансфер талантливого хавбека

"Безусловно, это очень важная победа для нас. Мы играли несколько раз в этом турнире против великих команд. Мы играли с "ПСЖ", и мы играли очень хорошо. Мы играли с "Баварией" и были исключительными, хоть допустили некоторые ошибки, и это нам стоило дальнейшего участия в турнире. Мы должны доказывать то, что можем играть на самом высоком уровне. Вы начинаете верить в то, что это возможно, поскольку вы способны это сделать", — добавил Артета.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что "Арсенал" находится на 7-м месте, набрав 10 очков после первых пяти туров в Лиге чемпионов.

По теме
yellow-arrow
В Болонье подверглись нападению болельщики Лилля. Несколько человек получили ножевые ранения
yellow-arrow
Ливерпуль - Реал: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Ханси Флик назвал ключевой фактор, который влияет на голевую статистику Левандовского в этом сезоне
Спортинг (Лиссабон) Арсенал (Лондон) Микель Артета
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости