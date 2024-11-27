Легенда сборной Франции охарактеризовал выступления ПСЖ в Лиге чемпионов: Мне скучно до смерти

Чемпион Лиги 1 вчера потерпел третье поражение в Лиге чемпионов. На этот раз "ПСЖ" проиграл в Мюнхене "Баварии" со счетом 1:0. Победитель Чемпионата мира-1998 и Евро-2000 в составе сборной Франции Эммануэль Пети выразил свое равнодушие к стилю игры парижской команды.

"Футбол - это эмоции, а я не испытываю никаких эмоций, глядя на "Пари Сен-Жермен". Я не испытываю никаких эмоций ни к одному из игроков. Иногда я делаю над собой насилие, я очень хочу в это верить, хочу думать, что в какой-то момент все сложится в их пользу, что Луис Энрике наберет форму... но я не испытываю никаких эмоций. Нет ни одного игрока, который бы мне что-то передавал. Даже в общем выражении команды мне скучно до смерти... Я не являюсь ни поклонником "ПСЖ", ни его критиком, но я хочу, чтобы французские команды побеждали. Когда я комментирую матчи, я очень французский и полностью поддерживаю французские клубы. Но сегодня я даже не могу радоваться матчу Лиги чемпионов с участием "Пари Сен-Жермен"", - цитирует слова Эммануэля Пети Marca.

Отметим, что сейчас "ПСЖ" с 4 очками занимает промежуточное 26-е место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов парижанам осталось сыграть с "Зальцбургом" (на выезде), "Манчестером Сити" (дома) и "Штутгартом" (на выезде).