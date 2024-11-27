  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Легенда сборной Франции охарактеризовал выступления ПСЖ в Лиге чемпионов: Мне скучно до смерти
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легенда сборной Франции охарактеризовал выступления ПСЖ в Лиге чемпионов: Мне скучно до смерти

Лига Чемпионов
Обновлено

Бывший футболист не получает никаких эмоций от их игры

Легенда сборной Франции охарактеризовал выступления ПСЖ в Лиге чемпионов: Мне скучно до смерти

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион Лиги 1 вчера потерпел третье поражение в Лиге чемпионов. На этот раз "ПСЖ" проиграл в Мюнхене "Баварии" со счетом 1:0. Победитель Чемпионата мира-1998 и Евро-2000 в составе сборной Франции Эммануэль Пети выразил свое равнодушие к стилю игры парижской команды.

"Футбол - это эмоции, а я не испытываю никаких эмоций, глядя на "Пари Сен-Жермен". Я не испытываю никаких эмоций ни к одному из игроков. Иногда я делаю над собой насилие, я очень хочу в это верить, хочу думать, что в какой-то момент все сложится в их пользу, что Луис Энрике наберет форму... но я не испытываю никаких эмоций. Нет ни одного игрока, который бы мне что-то передавал. Даже в общем выражении команды мне скучно до смерти... Я не являюсь ни поклонником "ПСЖ", ни его критиком, но я хочу, чтобы французские команды побеждали. Когда я комментирую матчи, я очень французский и полностью поддерживаю французские клубы. Но сегодня я даже не могу радоваться матчу Лиги чемпионов с участием "Пари Сен-Жермен"", - цитирует слова Эммануэля Пети Marca.

Отметим, что сейчас "ПСЖ" с 4 очками занимает промежуточное 26-е место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов парижанам осталось сыграть с "Зальцбургом" (на выезде), "Манчестером Сити" (дома) и "Штутгартом" (на выезде).

По теме
yellow-arrow
Экс-тренер Ливерпуля вспомнил последнее противостояние с Анчелотти: Самая грустная ночь в его карьере
yellow-arrow
Юношеская лига УЕФА. Шахтер удержал ничью в выездном матче с ПСВ
yellow-arrow
Динамо Загреб – Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Эммануэль Пети “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости