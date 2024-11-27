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Экс-тренер Ливерпуля вспомнил последнее противостояние с Анчелотти: Самая грустная ночь в его карьере
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-тренер английского "Ливерпуля" вспомнил последнее противостояние с нынешним тренером мадридского "Реала" Карлом Анчелотти.
Помощник бывшего тренера "Ливерпуля" Рафаэля Бенитеса Пако Эррера вспомнил финал Лиги Чемпионов 2004/05 с "Миланом", который тренировал итальянский специалист.
"Ливерпуль" после первого тайма проигрывал 0:3. Эррера наблюдал за матчем с высоких мест и анализировал. В перерыве он спустился в раздевалку "Ливерпуля".
Бенитес объяснял, что он хочет изменить в игре. Команда сидела "мёртвая". После тренера вскочил Стивен Джеррард и начал кричать в раздевалке.
"Две вещи изменили ход игры: выступление Рафы Бенитеса о тактической работе и выступление Джеррарда. Для команды Джеррард был лидером. Он был не из тех, кто много говорил, но в поле четырьмя голосами ему это удавалось. Однако в тот день он провел десять минут, не переставая кричать в раздевалке", - вспомнил Эррера.
Во втором тайме "Ливерпуль" перевернул игру.
"В начале второй части мы поняли, что там что-то может случиться. Мы сразу забили гол, и вот увидите, что-то произойдет. Либо они забивают нам, когда нас ловят на контратаке, потому что мы оставляем много свободного пространства, либо это идет к большему. Вот что случилось.
Тактическая беседа Рафы была очень важна, потому что он знал, что, касаясь двух вещей, мы можем быть рядом. У него всегда был этот дар, и тем, кто все это закончил, был Стив Джеррард", - сказал Эррера.
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"Ливерпуль" победил "Милан" в финале Лиги Чемпионов 2004/05 по серии пенальти. Матч закончился со счётом 3:3 (3:2 по пенальти)
27 ноября "Ливерпуль" примет на "Энфилде" мадридский "Реал". Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.
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