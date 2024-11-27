Юношеская лига УЕФА. Шахтер удержал ничью в выездном матче с ПСВ

Юношеская команда "Шахтера" U-19 провела свой матч 6-го тура в Юношеской лиге УЕФА. Соперником "горняков" был нидерландский ПСВ.

Первый тайм прошел при преимуществе хозяев, но завершился без голов. Впрочем, на старте второго тайма ПСВ таки с пенальти открыл счет в матче.

После пропущенного инициатива перешла уже к "горнякам", которые смогли отыграться.

В концовке снова атаковали хозяева, но "Шахтер" смог удержать ничью – 1:1.

После 5 сыгранных матчей у подопечных Белика 10 очков и 8-е место в общей турнирной таблице.

ПСВ U-19 – Шахтер U-19 1:1

Голы: ван Дейвен (55, пен.) - Дрозд (76)

"Шахтер U-19": Баглай, Дрозд, Костюк, Башмарин, Огарков, Давыденко (Бундаш, 68), Сметана, Тютюнов (Гарабажий, 90), Цуканов, Стрельчук (Петрук, 61), Ломага (Калюжный, 61)