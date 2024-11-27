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Юношеская лига УЕФА. Шахтер удержал ничью в выездном матче с ПСВ
Горняки пропустили первыми, но смогли отыграться
shakhtar.com
Юношеская команда "Шахтера" U-19 провела свой матч 6-го тура в Юношеской лиге УЕФА. Соперником "горняков" был нидерландский ПСВ.
Первый тайм прошел при преимуществе хозяев, но завершился без голов. Впрочем, на старте второго тайма ПСВ таки с пенальти открыл счет в матче.
После пропущенного инициатива перешла уже к "горнякам", которые смогли отыграться.
В концовке снова атаковали хозяева, но "Шахтер" смог удержать ничью – 1:1.
После 5 сыгранных матчей у подопечных Белика 10 очков и 8-е место в общей турнирной таблице.
ПСВ U-19 – Шахтер U-19 1:1
Голы: ван Дейвен (55, пен.) - Дрозд (76)
"Шахтер U-19": Баглай, Дрозд, Костюк, Башмарин, Огарков, Давыденко (Бундаш, 68), Сметана, Тютюнов (Гарабажий, 90), Цуканов, Стрельчук (Петрук, 61), Ломага (Калюжный, 61)
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