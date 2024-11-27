  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Юношеская лига УЕФА. Шахтер удержал ничью в выездном матче с ПСВ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юношеская лига УЕФА. Шахтер удержал ничью в выездном матче с ПСВ

Лига Чемпионов

Горняки пропустили первыми, но смогли отыграться

Юношеская лига УЕФА. Шахтер удержал ничью в выездном матче с ПСВ

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Юношеская команда "Шахтера" U-19 провела свой матч 6-го тура в Юношеской лиге УЕФА. Соперником "горняков" был нидерландский ПСВ.

Читайте такжеДинамо U-19 уничтожило своего соперника из Косово в Юношеской лиге УЕФА. Один из игроков оформил хет-трик

Первый тайм прошел при преимуществе хозяев, но завершился без голов. Впрочем, на старте второго тайма ПСВ таки с пенальти открыл счет в матче.

После пропущенного инициатива перешла уже к "горнякам", которые смогли отыграться.

В концовке снова атаковали хозяева, но "Шахтер" смог удержать ничью – 1:1.

После 5 сыгранных матчей у подопечных Белика 10 очков и 8-е место в общей турнирной таблице.

ПСВ U-19 – Шахтер U-19 1:1

Голы: ван Дейвен (55, пен.) - Дрозд (76)

"Шахтер U-19": Баглай, Дрозд, Костюк, Башмарин, Огарков, Давыденко (Бундаш, 68), Сметана, Тютюнов (Гарабажий, 90), Цуканов, Стрельчук (Петрук, 61), Ломага (Калюжный, 61)

По теме
yellow-arrow
Экс-тренер Ливерпуля вспомнил последнее противостояние с Анчелотти: Самая грустная ночь в его карьере
yellow-arrow
Динамо Загреб – Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
yellow-arrow
Астон Вилла – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Шахтер (Донецк) ПСВ (Эйндховен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости