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И тут оскандалились? Тренер Лейпцига раскритиковал украинского судью в Лиге чемпионов
Досталось Николаю Балакину
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 5-м туре
После матча главный тренер австрийской команды Пипейн Лейндерс подверг критике судейство украинского рефери Николая Балакина, который работал главным на этом поединке.
Тренеру не понравилось, что Балакин не поставил пенальти в ворота немецкой команды.
"Я не понимаю, зачем он пошел просматривать эпизод и затем назначил пенальти. Не могу в это поверить", – цитирует специалист портал LAOLA1.
Напомним, что также в этом матче состоялся дебют Артема Степанова на основную команду "Байера". Украинец вышел на замену на 75-й минуте игры.
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