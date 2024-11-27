И тут оскандалились? Тренер Лейпцига раскритиковал украинского судью в Лиге чемпионов

В 5-м туре Лиги чемпионов "Байер" со счетом 5:0 вынес "РБ Зальцбург".

После матча главный тренер австрийской команды Пипейн Лейндерс подверг критике судейство украинского рефери Николая Балакина, который работал главным на этом поединке.

Тренеру не понравилось, что Балакин не поставил пенальти в ворота немецкой команды.

"Я не понимаю, зачем он пошел просматривать эпизод и затем назначил пенальти. Не могу в это поверить", – цитирует специалист портал LAOLA1.

Напомним, что также в этом матче состоялся дебют Артема Степанова на основную команду "Байера". Украинец вышел на замену на 75-й минуте игры.