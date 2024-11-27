Теперь он потерял Доннаруму. Французские СМИ раскритиковали Энрике

Французские СМИ раскритиковали главного тренера ПСЖ Луиса Энрике

В матче Лиги Чемпионов против "Баварии", Энрике поставил в стартовый состав россиянина Матвея Сафонова вместо Джанлуиджи Доннарумы. Это решение по ходу матча стало неверным.

Газета L’ 'équipe написала, что испанскому тренеру всё равно, кого ставить в старт.

"Решение выпустить Сафонова в стартовом составе в Мюнхене во вторник неизбежно оставит свой след и будет обсуждаться в течение нескольких дней. Луису Энрике всё равно. Испанец исходит из своего выбора", - написала газета.

RMC Sport считает, что таким образом Энрике потерял Доннаруму.

"Проблема не в ошибке, но зачем позориться в борьбе между вратарями? Теперь он потерял Доннарумму. Всё кончено, Луис Энрике больше не увидит Доннарумму. Но зачем ты это сделал? Это не то же самое, что поставить туда Зеппа Майера или Льва Яшина", - написал французский сайт.

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Le Parisien указал ошибку российского вратаря и сказали, что он так создал давление на клуб

"Мы, конечно, можем выразить сомнения по поводу решения поставить его в ворота "ПСЖ". Российский вратарь показал достойную игру, совершив несколько важных сейвов, но оказал давление на свою команду, совершив серьёзную ошибку", - написал источник.

Матч "Бавария – ПСЖ" в Лиге Чемпионов закончился минимальной победой немецкой команды. "Бавария" в общей таблице занимает 11-е место с 9-ю очками, ПСЖ – 25-е с 4-мя баллами.